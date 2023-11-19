財金官員：短期內難以寛鬆幣策促進經濟發展

本港財金官員在出席亞太經濟合作組織(APEC)會議後在其網誌表示，過去幾年，由於應對美歐通脹高企，其央行急促收緊貨幣政策，不少經濟體無奈跟隨，短期內較難以寛鬆的貨幣政策促進經濟發展；加上新冠疫情相關開支不少，大部分經濟體都連年出現赤字，政府債務水平不低，財政空間(Fiscal Space)亦所餘有限。在這情況下，經濟金融體系韌性變得脆弱，需要重建緩衝的空間，以抵抵禦萬一出現突發事件的衝擊。

與此同時，一些例如社福、醫療等必要的開支可以調整的空間不多，而人口高齡化則令開支增加、稅收減少；加上應對氣候變化的挑戰和進行基建等都需要投資，未來的財政挑戰不能輕視。一些APEC成員正在思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源。

此外，他表示，近年保護主義抬頭，阻撓了國際自由貿易與投資，也加劇了地緣政治衝突的風險。不少APEC成員都呼籲世界必須重回以規則為基礎的多邊貿易機制，並就數碼經濟、電子商務等的快速發展，對規則作出更新。他續稱，近年地緣政治對全球產業鏈、供應鏈布局造成干擾，深深影響了不少地區的經濟。保護主義並沒有為任何經濟體帶來好處，相反經濟體之間相互聯通和合作，各自發揮所長、各取所需，才是穩定和可持續的發展模式。

他又提到，是次APEC會議，中美兩國領導人的會面成為全球焦點。中美關係牽動的不單是兩國的政治和經濟，更影響全球經濟的盛衰。香港是自由、開放、細小的經濟體，能出席這些國際高層活動，通過參加會議、交流和觀察，加深我們對國際政治和經濟形勢與最新動態的掌握，有助我們更好謀劃自己的發展和定位，並廣交朋友，更好發揮「一國兩制」下國際化的特色和獨特優勢，更好貢獻國家、也讓香港發展更好。