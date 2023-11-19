十大屋苑周末交投繼淡靜　兩日僅錄6成交

中原指出，十大屋苑於周六、日(18、19日)錄6宗成交，較對上一周增加2宗或50%，交投繼續於低位橫行。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末沒有新盤推出，買家回流二手市場，但多以尋覓筍盤的用家為主，減價盤易有承接，料樓市會穩步回升，但復甦需時。

港島區方面，鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌太古城各錄1宗成交，該行盧鏡豪表示，海怡半島8座中高層C室，實用面積約639方呎，三房連套房間隔，本月初放盤叫價約928萬港元，減至約870萬元成交，呎價約13,615元。

中原趙鴻運指出，期內太古城售出單位為綠楊閣中高層G室，實用面積約1,015方呎，5月尾放盤開價2,380萬元，累減多達約690萬元，以約1,690萬元成交，呎價約16,650元。

至於紅磡黃埔花園及荔枝角美孚新邨兩個九龍屋苑也有承接，該公司馮健平表示，美孚新邨百老匯街72號高層D室，實用面積約704方呎，三房大露台間隔，開價730萬元，放盤一星期即減至700萬元沽出，呎價約9,943元。

新界屋苑天水圍嘉湖山莊及映灣園亦錄1宗成交，中原伍耀祖表示，天水圍區有新盤醞釀開售，部分買家暫緩入市，扣起大批二手購買力。