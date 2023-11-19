新盤兩日錄21宗成交 長沙灣項目超購逾7倍
2023年11月19日 21:47
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新盤市場於周六、日(18、19日)未有大型銷售活動，一手交投未算活躍，兩日錄約21宗成交。而緊接周一(20日)長沙灣有樓盤展開首輪銷售，項目暫已錄逾7.3倍超額認購。
曉柏峰明日價單形式開賣68伙 超購逾7.3倍
●恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰收票持續，暫錄超過570張入票，項目將於明日(20日)首輪以價單形式發售68伙，以此計算超額認購逾7.3倍。
資料顯示，即將發售的單位包括40伙一房戶、23伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積由237至499方呎，折實售價由392.13萬至900.54萬元，呎價約15,788至19,787元。
同時，旗下啟德HENLEY PARK於周日(19日)沽出1伙，單位為高座1B座22樓H室，實用面積389方呎，成交價800.64萬元，呎價約20,582元。
信置旗下日出康城凱柏峰III及西南九龍維港滙II各售1伙
●信和置業(00083)旗下合作項目再錄成交，其中與嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，於周日(19日)售出3A座37樓F室，實用面積457方呎，成交價逾791.2萬元，呎價約17,314元。
元朗朗屏雨後沽1伙 由年輕夫婦購入自用
●星星地產旗下的元朗朗屏雨後最新沽出1伙，香港置業梁德權表示，該盤22樓D室，實用面積362方呎，成交價607.6萬元，呎價約16,785元。
據悉，買家為居於市區的年輕夫婦，看好新界西北發展潛力，購入上址自用。
沙田星凱‧堤岸兩房售1208萬元 呎價20765元
●中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，沙田星凱‧堤岸周日(19日)再沽一伙，單位為2座43樓D室，實用面積582方呎，兩房連工作間設計，成交價1,208.5萬元，呎價約20,765元。
他續指，項目自9月重推以來沽出42伙，套現逾4.8億元。樓盤開售至今累售914伙，合共套現逾94億元，平均呎價約20,367元。