新盤兩日錄21宗成交　長沙灣項目超購逾7倍

新盤市場於周六、日(18、19日)未有大型銷售活動，一手交投未算活躍，兩日錄約21宗成交。而緊接周一(20日)長沙灣有樓盤展開首輪銷售，項目暫已錄逾7.3倍超額認購。

曉柏峰明日價單形式開賣68伙 超購逾7.3倍

資料顯示，即將發售的單位包括40伙一房戶、23伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積由237至499方呎，折實售價由392.13萬至900.54萬元，呎價約15,788至19,787元。

同時，旗下啟德HENLEY PARK於周日(19日)沽出1伙，單位為高座1B座22樓H室，實用面積389方呎，成交價800.64萬元，呎價約20,582元。

信置旗下日出康城凱柏峰III及西南九龍維港滙II各售1伙

元朗朗屏雨後沽1伙 由年輕夫婦購入自用

●星星地產旗下的元朗朗屏雨後最新沽出1伙，香港置業梁德權表示，該盤22樓D室，實用面積362方呎，成交價607.6萬元，呎價約16,785元。

據悉，買家為居於市區的年輕夫婦，看好新界西北發展潛力，購入上址自用。

沙田星凱‧堤岸兩房售1208萬元 呎價20765元

●中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，沙田星凱‧堤岸周日(19日)再沽一伙，單位為2座43樓D室，實用面積582方呎，兩房連工作間設計，成交價1,208.5萬元，呎價約20,765元。

他續指，項目自9月重推以來沽出42伙，套現逾4.8億元。樓盤開售至今累售914伙，合共套現逾94億元，平均呎價約20,367元。