周樂樂：市場冀更多中美利好消息　關注創科投資機會

過去一周，滬深兩市較為震盪，重要指數分化，上證、深證成指與科創50升均收漲，而上證50、創業板指與中小100均收跌。申萬一級產業來看，21上升10下跌，其中，升幅前三分別為電腦(+3.88%)、汽車(+3.62%)與通訊(+3.20%)，跌幅前三名為食品飲料(-1.37%)、電力設備(-0.67%)與建築材料(-0.52%)。交易數據顯示，資金流出大盤股，流入小型股，而近期華為與小米雙重發酵下的智慧汽車產業鏈維持強勢。

國內市場方面，10月份國內重磅數據出爐，社融規模新增1.85萬億元，較上年同期多9,108億元，主要是政府債淨融資規模大幅增加至1.56萬億元，政策力度加大。M2年增10.3%，成長速度較上月持平，較去年同期下滑1.5%，結合通膨數據分析，貨幣政策有進一步寬鬆的空間。工業增加價值年4.6%(前值4.5%)，社會零售年比7.6%(前值5.5%)，經濟數據較上季成長率基本保持穩定。隨着穩定成長政策持續落地，市場信心將可望持續恢復，經濟穩步復甦可期。最新中汽協數據顯示，10月汽車銷量年增13.8%，汽車產銷量再創歷史同期新高的水平，智慧汽車產業鏈仍有望對消費的提振產生正面影響。另外重磅新聞來自中美會晤，中美關係釋放正面信號，令市場期待未來的雙邊關係改善。兩國元首就美國出口管制與單邊制裁的市場焦點問題進行溝通，並且雙方同意推動和加強中美各領域對話合作，包括人工智能、恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議、擴大教育、留學生、青年、文化、體育等各構面的交流合作。在當前複雜的國際背景下，中美元首的本次會晤是正面的，也意味着國內的重心將可以更多地放在國內穩經濟上。

外圍市場，當前美國的通脹仍為市場最大的擾動因素之一，雖然目前的CPI距離聯儲局2%的目標仍遠，但觀測到核心通脹進一步放緩，聯儲局加息政策逐漸明朗。筆者認為，12月不加息為高機率事件，聯儲局加息周期基本上接近結束。聯儲局緊縮立場短期內不會發生太大改變，降息最早或在明年三季度，高利率將持續更長的時間。但聯儲局加息預期降溫疊加美債孳息率下降，短期內將對美股市場構成底部支撐。認為對於國內資產來說，美債孳息率回落與人民幣匯率持續修復可望減輕國內資產估值的壓力。另外，中美會晤可望增強境外投資者對於國內權益市場持續向好的預期。

綜合來說，目前市場氣氛趨於謹慎，期待中美更多利好消息，因國家出手干預，市場做空的動力在減弱，繼續關注市場結構性行情。策略上，持續關注科技創新帶來投資機會，中美關係緩和，半導體價格供應過剩價格下跌，有利於中下游消費電子、機械人產業鏈、智慧駕駛電動車產業鏈、算力產業鏈、人工智能產業鏈等科技創新產業發展。

勝利證券副首席運營官 周樂樂