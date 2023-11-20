梅李玉霞︰港展覽業明年全面復常　冀超2018年

梅李玉霞表示，每年70個經常舉辦的展覽經已「返晒嚟」，一個也沒有流失。

過去3年疫情期間受打擊甚深的香港會議展覽業，今年回復至疫前約八成。香港會議展覽中心(管理)公司董事總經理梅李玉霞接受訪問時承認，諸如紅酒展、珠寶展、美容展等大型商貿展覽過去曾流失至新加坡舉辦，可是都在今年或明年陸續回歸，並確認全數70個年常辦的展覽「全部返晒嚟」。她有信心明年上半年業務可完全回復，並冀超越2018年盛況，但地方不足為業務增長帶來挑戰。

在今年首9個月會展舉辦的所有活動種類總數達525個，已回復至2019年的85%；參觀總人次近460萬，回復近80%。她指出，上半年因為國際航班仍缺、業內人員仍未返回崗位，會展業的回復較慢。可是到下半年至9月，情況明顯改善。

對於新加坡的競爭，梅李玉霞認為低稅率、完善的法制，加上本地人一貫的高效率和國際視野，都是香港的競爭優勢。另外，亦有從新加坡返回香港的展商向她反映，「做到生意先至最重要」，而這方面香港亦較新加坡優勝。

以剛在9月結束的珠寶展為例，就吸引來自140個國家的展覽商和買家到港，訪客量與2018年接近。在眾多海外參展商當中，東盟參展商佔比達21%，較疫前增2.5個百分點；東南亞更佔33%，增加6個百分點。

另外，過去兩個月的國際展覽之中，來自中東和東盟的買家人數亦升幅顯著，究其原因，或與政府大力對外宣傳有關。在9、10月會展的餐飲部收到共兩萬份餐盒訂單，其中22%屬於清真食品。她認為，吸新客為疫後「新常態」，會展亦會加強這方面的餐飲去應對。

今年是疫後復常首年，也是會展踏入第35周年。她形容目前檔期十分緊張，除了常設展覽和會議之外，也有新的展覽和會議加入，對本地資訊、技術、人才的交流，以至推動經濟作出貢獻。然而，場地不敷應用，例如最近舉辦的燈展，就要使用部分車場的地方。她冀灣仔多座政府大樓的重建能盡快完成，增加該區的會議展覽場地。