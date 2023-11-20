港股黑期高水140點　金價上周累升2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.05%，報103.87；港匯見7.7951；離岸人民幣(CNH)報7.2199；美元兌日圓處149.89；歐元報1.0908，英鎊報1.2454。金價處1,976.86美元。布油報80.84美元，紐油報76.27美元。比特幣(Bitcoin)升2.3%，報3.7萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水140點。

●道指上周五(17日)收報34,947點，升1點；標指收報4,514點，升5點或0.13%；納指收報14,125點，升11點或0.08%。全周累計，道指、標指、納指分別累升1.9%、2.2%和2.4%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,623點，升169點或0.96%。

●11月恒生指數夜期收報17,666點，升177點，高水212點，成交21,983張。

●紐約期油上周五收報每桶75.89美元，升2.99美元或4.1%，全周累跌1.66%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.61美元，升3.19美元或4.12%，全周累跌1%。

●OPEC+或將額外每日減產高達100萬桶，沙特阿拉伯至少延長自願減產至明年春季。

●紐約期金上周五收報每安士1,984.7美元，跌0.13%，全周累升逾2%。

●英國富時100指數上周五收報7,504點，升93點或1.26%；德國DAX指數收報15,919點，升132點或0.84%；法國CAC指數收報7,233點，升65點或0.91%。

●東方日報B1：A股最悲時刻已過 基金撐長線布局

●日本經濟煥發生機！3大利好擺脫「迷失三十年」

●印度銀行支付平台出錯 有人無端端收巨款發達？

●十大屋苑周末交投繼淡靜 兩日僅錄6成交

●峰迴路轉！傳OpenAI不堪投資者壓力 擬讓Altman復職

●【東方日報產評】全球債務頻破頂 金融市場纍卵傾