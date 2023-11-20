港商經營困難　隨時爆倒閉潮　災情前所未有

香港經濟前景令人擔憂，各行各業經營困難，倘若情況未見改善，業界警告隨時會出現前所未有的企業倒閉潮！

香港經貿商會會長李秀恒表示，目前商界經營正受多項逆風拖累，包括中美貿易關係緊張、俄烏、以色列及巴勒斯坦等政局不穩，使全球消費市場普遍疲軟；美元高企使港商對外貿易在匯率上缺乏競爭能力，大大阻礙出口增長；人才及勞動力缺乏，當中包括在政府福利制度下，很多低收入人士逃避報稅而不願尋找固定工作；以及利息高昂下，很多商家面對成本增加，如生意未能恢復，將導致香港出現前所未有的企業倒閉潮。

有會計師亦直言，香港經濟近30年來最差，預料企業清盤與重組個案勢增，壞帳率亦會上升，當中大型清盤個案亦有機會增加。倘若大企業老闆不夠資金，需要押股予銀行融資，當未如期還款，債權銀行找來接管人接收股權的情況就會陸續出現。因此，會計業界近期多了承接接管股權的個案，尤其是與地產相關的接管個案。

就商界目前面對的逆境，李秀恒建議，政府進一步減少樓市辣招之外，亦可多放寬輸入專才及投資移民，而政府聘用新職位時也應該多考慮從外輸入，減低工資成本及避免與本地商界競爭。

另他認為，香港的跳蚤市場、夜繽紛、廟街等低檔消費絕對不能和內地及電商競爭，所以政府應考慮多發展高質旅遊，如私人飛機、遊艇、米芝蓮星級飲食、藝術品拍賣、名牌購物等措施，以及多舉辦國際盛事等來吸引遊客光臨。