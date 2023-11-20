【高盛推介】阿里、騰訊反彈　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五急挫約10%，今早(20日)反彈追回部分跌幅，現報74.3元，升約1.4%。阿里上周四公布截至9月底止第二財季業績，收入達2,247.9億元人民幣，按年升8.5%；扭虧為盈賺277.06億元人民幣。

騰訊上周五跌約3%，今早亦反彈並重上320元水平。現報322.2元，升約2.2%。有券商指騰訊今年第三季，經調整經營利潤增長36%勝於預期，並指其股價繼續提供良好的風險回報比，維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周五獲資金積極吸納，上周一至上周五計則共錄得約8,620萬元資金流入，為上周最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周一至上周五亦皆獲資金流入，合共約7,600萬元，為上周最多資金流入的淡倉相關資產。

騰訊方面，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約1,090萬元。淡倉於上周一至上周四共錄得約3,460萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

阿里購27252，行使價77.93元，2024年03月21日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、行使價88元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿5.0倍，中長期、時間值損耗較低。

阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、高敏感度。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿11.8倍，短期貼價、高槓桿、低面值。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.7倍，中期輕微價外、熱門條款。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿8.6倍，貼價。

騰訊購19392，行使價380.2元，2024年01月26日到期，實際槓桿14.3倍，低面值、高槓桿。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、行使價265元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

阿里及騰訊牛熊證條款：

阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率13.7倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率2.8倍。

騰訊牛58699，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率12.1倍。

騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率8.5倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率16.9倍。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率11.7倍。

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