【高盛推介】平保反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安上周五跌約2.2%，今早(20日)反彈。早上至今在38至39元附近上落，現報38.5元，升約1.1%。平保公布今年首10個月，四家控股子公司原保險合同保費收入共達6,873.64億人民幣，按年增4.7%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於上周五獲資金轉向流入，有約160萬元。淡倉於上周二至上周四共錄得約150萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

平安購21156，行使價46.05元，2024年06月25日到期，實際槓桿6.5倍，較貼價。

平安購20854，行使價50元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.5倍，低面值、高槓桿。

平安購18307，行使價55.6元，2025年05月22日到期，實際槓桿4.6倍，中長期、低面值。

平保牛熊證條款：

平安牛59270，收回價33.88元，行使價33.28元，換股比率100，槓桿比率7.1倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率1.8倍。

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