回歸OpenAI耐人尋味　傳Altman密謀另起爐灶

OpenAI行政總裁Sam Altman突然被炒一事有新進展！儘管公司商討讓他回歸，外媒引述消息人士透露，Altman正在考慮創立一家新的人工智能(AI)公司，並已尋求不少重量級投資者支持。

外媒報道，由於OpenAI不堪投資者施壓，在解僱Altman不足一日，董事會已商議讓他回巢的條件。Altman在社交媒體中亦自爆，他以訪客身份返回OpenAI總部，並貼文「第一次也是最後一次佩戴這個(訪客證)。」究竟是代表往後不再踏足OpenAI，還是回歸後，不會再離開公司，Altman就沒有說明。

知情人士稱，Altman向其盟友明確表示，如果他確實回歸，他希望有一個新的董事會和治理結構。如果他不回來，則會考慮創立自己的AI企業，並可能會聘請OpenAI的人才。OpenAI的早期投資者科斯拉風險投資公司Khosla Ventures表示，希望Altman返回OpenAI，其創辦人Vinod Khosla表示，無論Altman下一步要做什麼，都會支持他。

Altman要另起爐灶，原來之前已有端倪。外媒引遠知情人士稱，在被OpenAI前幾周，Altman一直積極向一些大型投資者籌集數十億美元資金，計劃成立一家專注於AI的晶片公司，目標是生產可與英偉達競爭的半導體，為此，Altman經常前往中東「搵老細」，與投資者的談判還處於早期階段。此外，Altman亦一直尋求為一款專注於AI的硬件設備籌集資金，該設備是他與前蘋果公司設計總監Jony Ive合作開發的。據報，Altman已與軟銀集團、沙地阿拉伯公共投資基金及穆巴達拉投資公司等，就這些合資企業進行了談判，為新公司尋求數資金。