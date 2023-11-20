滙豐香港防詐騙科技投資增7成　將加強保障信用卡用戶

滙豐表示，香港客戶今年首9個月舉報的詐騙案件當中，與購物和投資相關的分別佔45%和21%。為了加強對客戶的保障，滙豐香港今年在防詐騙科技的投資比去年大增7成。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，網絡詐騙日益嚴重，確保客戶能繼續安心使用數碼銀行服務是當前急務。在這數碼年代必須透過客戶教育和有效的保障，才能贏得客戶信賴及應對罪案。滙豐不僅推廣網絡安全意識，更加強了相關科技的投資，亦將繼續推出不同措施，以應付層出不窮的詐騙手法。

滙豐將在未來數月透過不同措施加強對信用卡用戶的保障，包括讓客戶停用無卡交易或設定相關交易限額，並會透過流動理財應用程式，代替以短訊提供的一次性密碼進行網上交易認證。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如提醒，只要時刻保持防騙意識，謹記便宜莫貪、對可疑網站保持警惕並妥善保管敏感的個人信息，大家都能成為醒目的數碼銀行用戶。

該行將於2023年11月21日至12月11日於啟德AIRSIDE舉辦全港首個由銀行策展防詐騙藝術展「呃Fair」，展覽旨在教育公眾如何避免受騙。伍楊玉如稱，一直重視客戶保障，並將繼續與客戶和業界攜手，確保公眾能得到安全的銀行服務體驗。