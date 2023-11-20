天榮站YOHO WEST開價　一房入場費299萬

新地副董事總經理雷霆表示，首批屬於「普天同慶價」，買到就開心，相信對投資收租客、小家庭及換樓客等都相當吸引，而對市場的利好消息逐漸加強，息口有望最快明年首季見頂回落，加上中港經濟復甦，預料明年樓價可以重拾升軌。

新地代理總經理胡致遠表示，首張價單囊括28伙一房戶、175伙兩房戶及77伙三房戶，實用面積274至651方呎。

售價方面，價單提供2項付款方法，扣除最高13.5%折扣優惠後，折實售價介乎299.96萬至723.42萬元，折實呎價由10,000至12,812元。按定價計，該批單位市值約16.4億元。

首批入場戶為第3A座5樓A9室，實用面積295方呎，折實呎價約10,168元。呎價最低單位為第3B座5樓B10室，實用面積546方呎，折實售價約546萬元。項目示範單位將於周三(22日)起對公眾開放，初期部署周四(23日)起收票。

資料顯示，天水圍對上推售新盤為該公司發展的Wetland Seasons Bay第3期，於去年9月推出首批78伙，當時折實呎價約14,186元。