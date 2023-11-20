道期呆滯　金價受制1980美元

美匯指數報103.67；港匯見7.7940；離岸人民幣(CNH)報7.1768；美元兌日圓報148.85；歐元處1.0928；英鎊報1.2493。金價報1,979美元。布油報81.05美元，紐油報76.35美元。比特幣企3.7萬美元。道指期貨跌9點。

●恒生指數全日收報17,778點，升323點或1.86%。國企指數收報6,103點，升128點或2.16%；科技指數重上4,000點大關，收報4,077點，升97點或2.45%，主板成交1,063億港元。大型科網股領漲，騰訊及京東集團飆逾3%。

-阿里巴巴澄清「裁員2.5萬人」純屬謠言。

-內房股普遍做好，中央重申支持房企融資需求。

●滬綜指升13點，外資淨買入逾13億人幣。

●人民幣升上3個月高位，分析歸納三大原因。

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●旅遊復甦支持有限，泰國第3季GDP增1.5%遜預期。

●印度將27企納激勵半導體投資計劃，戴爾富士康有份。

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●港元兌美元11個月最強，3個月HIBOR創22年高。

●中大莊太量：香港經濟不差，港府宜放寬所有限制措施。

●港商經營困難，隨時爆倒閉潮，災情前所未有。

●轉數快本月26日系統提升，將暫停服務10小時。