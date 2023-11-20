道期呆滯 金價受制1980美元
2023年11月20日 16:16
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美匯指數報103.67；港匯見7.7940；離岸人民幣(CNH)報7.1768；美元兌日圓報148.85；歐元處1.0928；英鎊報1.2493。金價報1,979美元。布油報81.05美元，紐油報76.35美元。比特幣企3.7萬美元。道指期貨跌9點。
●恒生指數全日收報17,778點，升323點或1.86%。國企指數收報6,103點，升128點或2.16%；科技指數重上4,000點大關，收報4,077點，升97點或2.45%，主板成交1,063億港元。大型科網股領漲，騰訊及京東集團飆逾3%。
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