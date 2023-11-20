會財局倡會公提高會計師持續專業進修要求之合規率

會計專業規管制度改革逾一年，會計及財務匯報局(會財局)發布首份對香港會計師公會執行指明職能的監督報告，發現持續專業進修合規審計的違規率較高，建議該公會除向會計師有效傳達持續專業進修要求外，也應尋求其他策略，以提高會計師對持續專業進修要求的合規率。

會財局指，公會於2022年6月至2023年2月期間進行2021年度持續專業進修合規審計(涵蓋周期自2018年12月1日起至2021年11月30日期間)。不合格率比去年增加了3倍，由10.7%增加至31.5%。未持有執業證書的會計師的不合格率(35.7%)高於執業證書持有人。

會財局注意到，未達到持續專業進修要求的會計師獲授予更多的時間來完成要求，及在下一個持續專業進修合規審計期間面臨更高被選中的概率。對於未完成持續專業進修合規審計的會計師，公會可以根據《專業會計師條例》刪除其註冊，惟公會從未對任何會計師執行此條規定，會財局註冊委員會成員對高違規率表示擔憂。

香港會計師公會解釋，違規率顯著增加主要是審計力度的加強，其目前涉及於持續專業進修合規審計時對相關文件的全面檢查，而高違規率的主因是會計師缺乏對持續專業進修或記錄保留要求的了解，認為通過加強與會計師的溝通，可以更有效地解決此問題。

會財局指出，應多渠道提高會計師對持續專業進修要求的合規率。例如，由於公會強制要求未合規會計師完成進修要求， 因此對更多會計師進行審計，可以更大程度地保證會計師總體上符合持續專業進修要求。

會財局指，為向所有會計師傳遞正確的信息，該公會應考慮如何更有效地執行《專業會計師條例》授予的權力，例如將該等就其持續專業進修合規作出虛假聲明的會計師從名冊中除名。這兩項行動的實施將改善整體會計師的持續專業進修合規情況，並確保更多的會計師達到所需的要求。

監督報告覆蓋2022年4月1日至2023年3月 31日期間，內容涵蓋會財局於監督公會範疇擴大後的指明職能，包括會計師註冊、設定準則、為會計師提供培訓、就會計師的持續專業進修設定要求及安排會計師資格的相互或交互認可。