港交所衍生產品市場實施持倉限額優化措施

根據港交所2022年的諮詢總結，持倉限額的修訂如下：

-港交所的股票期權持倉限額將增加至250,000張合約。現行的三級模式（即50,000、100,000及150,000張合約）將會新增兩個級別（即200,000及250,000張合約）；

-現時每個到期月份5,000張合約的股票期貨持倉限額模式將會改為設定淨持倉限額的五級模式（即5,000、10,000、15,000、20,000及25,000張合約）；及

-適用於小型恒生指數及小型恒生中國企業指數合約的額外持倉限額將會被移除。

此外，因應證監會修訂法定持倉限額的規定，香港交易所亦會作出以下調整：

-美元兌人民幣（香港）期貨及期權、小型美元兌人民幣（香港）期貨及人民幣（香港）兌美元期貨所有合約月份持倉合共對沖值（長倉或短倉）限額由現時8,000增加至30,000；

-美元兌人民幣（香港）期貨及期權現貨月持倉合共對沖值（長倉或短倉）限額由現時2,000增加至15,000。