將軍澳新寶城劈價百萬獲承接　兩房戶532萬沽　

二手樓要減價才有承接，將軍澳新寶城兩房單位，累減117.2萬元，終以532.8萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，柴灣居屋康翠臺2座低層C室，實用面積約646方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價600萬元，以557萬元獲承接，累減約43萬元或7.2%，呎價約8,622元。

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九龍區

●利嘉閣鄭天樂稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街56號高層C室，實用面積約743方呎，三房間隔，望內街，區內換樓客大膽還價，最初叫價820萬元，經代理協商近兩星期，成交價723.8萬元，呎價約9,742元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣昇悅居5座高層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以約880萬元放盤約兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價約80萬元或約10%，以800萬元易手，呎價約15,474元，新買家為上車客。

●中原胡鴻洲表示，九龍站11月暫錄約10宗二手買賣，已超上月全月1倍，凱旋門觀星閣中層C室一房戶，實用面積約415方呎，開價1,350萬元，放盤1個月，調整至1,138萬元獲洽，以1,050萬元成交重返2015年，呎價約25,301元，新買家為內地專才。

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新界區

●美聯陳巧琴稱，將軍澳新寶城5座低層F室，實用面積約378方呎，兩房間隔，最初開價650萬元，累減117.2萬元或約18%，以532.8萬元易手，呎價約14,095元。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔11月暫錄約10宗買賣，早已超越上月全月，單位為5座中層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，開價858萬元，議價以785萬元易手，呎價約15,362元。

●美聯李天傑指，馬鞍山新港城H座極高層單位，實用面積約338方呎，兩房設計，早前以565萬元放售，睇樓已半年外區客，即使原業主減價5萬元，即睇即落訂，以560萬元承接，呎價約16,568元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦英苑F座低層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，望市景，放盤1年，已補價自由市場叫價488萬元，累減79.2萬元，減幅約16.2%，獲買家以408.8萬元承接，呎價約7,379元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，房協沙田綠怡雅苑3座高層G室，實用面積約580方呎，兩房間隔，望市景，放盤1個半月，未補價第二市場叫價680萬元，以618萬元成交，減幅約9.1%，呎價約10,655元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居1座高層E室，實用面積約592方呎，外區綠表客見屋苑鄰近家人居所，方便照應，原業主有意換樓，減價約40萬元，未補價第二市場以380.88萬元成交，呎價約6,434元。

●祥益稱，屯門居屋翠寧花園5座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主擴大議幅，累積減價22萬元，區內首置綠表客於未補價第二市場以318萬元即睇即買作自住之用，呎價約5,372元。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣1周連錄5宗買賣，本月累錄9宗已追平上月全月，屋苑20座中層C室，實用面積約566方呎，兩房間隔，享機場海景，開價698萬元，放盤一年，近期減價至600萬元，終以555萬元售出，呎價約9,806元。

●中原張奇瑋指，東涌11月錄約23宗二手買賣成交，較上月全月16宗反彈四成多，水藍‧天岸3座頂層特色戶，實用面積約957方呎，套三房連儲物房間隔，連平台花園及天台，開價1,560萬元，議價後以1,425萬元成交，呎價約14,890元。

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