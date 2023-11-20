新股結算平台FINI周三啟用　輝立：降低市場風險從而吸引認購

新股結算平台FINI將於本周三(22日)起啟用，輝立証券新股部經理陳英傑表示，公司將推出「零息」孖展認購、申購手續費9折優惠，直言有關優惠公司是「倒貼」，期望能讓投資者近乎零成本以槓桿方式「抽新股」。

他指，「零孖展息」非每隻新股適用，超大型新股或將收取極低孖展息，強調適用於大部分新股，包括超額認購倍數多新股、利率高企時招股的新股。若以今年上市新股計，約八成新股可以享用「零息」優惠。至於新股認購手續，與平台推出前一樣，並無改變，而孖展認購仍然是借出9成。

暗盤市場方面，他提到，會繼續維持現時做法、在新股上市前一天全日收市後，即下午4時15分至6時30分進行交易。

平台啟用後，新股定價至上市時間將由現時「T+5」縮至「T+2」，即孖展計息期、資金鎖資期亦會同步縮短。輝立証券董事黃瑋傑坦言，公司的新股孖展利息收入會因計息期縮短而減少，但公司的新股業務已構建生態系統，如新股暗盤，新機制能增加本港新股市場的競爭力，吸引更多企業來港、投資者認購新股，令整個新股市場擴大，相信總收入將不跌反升。

黃氏指，在T+5機制下，投資者要面對外圍因素突變的風險，或因而卻步，T+2將有助降低投資者面對的市場風險，令更多人認購新股，並提升新股暗盤的流動性，達至良性循環，而佣金收入也可抵銷利息收入損失。