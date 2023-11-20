天水圍鐵路項目平均呎價10888元 創新盤6年半新低
2023年11月20日 22:02
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新界大型新盤出擊，天水圍輕鐵站上蓋項目公布首張價單提供280伙，折實平均呎價約10,888元，為新盤市場6年半以來最低。
●天水圍YOHO WEST首批280伙 折實入場費300萬元有找
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，周一(20日)公布首張價單提供280伙，折實平均呎價約10,888元，不但較同系區內逾1年前推出的Wetland Seasons Bay第3期首批低約23%，更是新盤市場6年來最低。首張價單囊括28伙一房戶、175伙兩房戶及77伙三房戶，折實售價介乎299.96萬至723.42萬元，折實呎價由10,000至12,812元。
●長沙灣西洋菜北街曉柏峰首輪暫沽約11伙
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周一(20日)作首輪銷售，並於下午6時起於尖沙咀美麗華廣場售樓處展開銷售程序。市場消息指，項目即晚暫沽約11伙。該盤於是日中午12時截票，據悉，項目最終於10日內累計錄得逾600張入票，按是日發售68伙計，超額逾7.8倍。
●啟德維港1號連錄兩宗成交 套現逾2,000萬元
中國海外發展(00688)的啟德維港1號，周一(20日)連錄兩宗成交，共涉逾2,055萬元。當中，2B座21樓G室，實用面積536方呎，兩房間隔，以1,083.1萬成交，呎價約20,207元。另一伙為2B座25樓C室，實用面積459方呎兩房，成交價972.5萬元，呎價約21,187元。
●大埔林海山城沽出兩伙 共涉逾半億
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周一(20日)連沽兩伙，單日吸金逾5,471.8萬元。包括7樓2樓A室，實用面積2,033方呎，四房間隔，以逾3,573.8萬元成交，呎價約17,579元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約25,280元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，最新售出A座28樓A3室，實用面積260方呎，一房間隔，成交價657.28萬元，呎價約25,280元。
●西南九龍維港滙II三房售2,016.8萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新以2,016.8萬元售出6座26樓A室，實用面積794方呎，三房間隔，呎價約25,401元。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH單日沽兩伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周一(20日)單日沽出兩伙，成交總額共1,045.55萬元。包括最新以477萬元售出8樓J室，實用面積265方呎一房，呎價約18,000元。
●將軍澳日出康城凱柏峰III兩房呎價約17,245元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)的將軍澳日出康城凱柏峰III，周一(20日)錄得3A座35樓F室的成交，實用面積457方呎兩房，成交價788.1萬元，呎價約17,245元。
●觀塘凱滙三房錄終止交易
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，最新錄得終止交易，涉及單位為第3座6樓F室，實用面積909方呎，三房間隔，原本於今年2月以1,727.1萬沽出，當時呎價為19,000元，惟交易已列明於上周五(17日)終止。