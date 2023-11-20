美股早段靠穩　港股夜期高水124點

美股周一早段靠穩，道指升34點，報34,982點；標指升8點，報4,522點；以科技股為主的納指升66點，報14,192點。港股夜期報17,902點，升137點，高水124點。

美股季度業績期臨近尾聲，回看今輪季績表現，多數上市公司的盈利都好過市場預期，這亦成為支撐目前美股的一大動力。不過，華爾街大行對於接下來的盈利預測卻有着明顯分歧。花旗估計，即使經濟陷入衰退，企業盈利也將能夠保持不變，而摩根大通則認為，無論經濟增長是否放緩，企業定價能力的下降都會拖累整體收入和利潤率。

摩通策略師股票Mislav Matejka在報告中指出，由於企業「利潤率的基數較高」，故而明年的盈利增長最終可能會「更加平淡」，而且這是在沒有經濟衰退的情況下。如果經濟陷入徹底收縮，那麼企業利潤更可能會下降。他對股市的整體看法亦偏向悲觀。

花旗策略師Scott Chronert則指出︰「行業的增長前景已變得更加一致。」此前花旗曾判斷美國經濟可能已進入「滾動式衰退」，即不同行業之間輪流陷入收縮。根據Chronert最新的估算，即使美國最終步入「溫和衰退」的全面經濟收縮，企業務利仍將能實現增長。他於今年7月時把標指年底目標上調至4,600點，該目標依然保持。

企業消息方面，在美國上市的內地電動單車公司小牛電動公布業績，上季收入按年跌19.61%至9.27億元人民幣，其股價於早段跌3.6%。

美股市場活躍度日增，與長期低迷的港股形成鮮明對比。「傳奇災難預言家」Jeremy Grantham旗下的GMO資產管理宣布，推出該公司首隻主動型交易所買賣基金(ETF)－－GMO US Quality ETF，主要投資於科技、醫療行業等具有高業務門檻的企業。