東方日報B1：港商難守　逆風添愁　倒閉潮恐前所未有

年結效應令市場轉趨「水緊」，周一香港銀行同業拆息(HIBOR)連續第二日全線抽高，其中屬跨年的兩個月及3個月期拆息，升至逾16年及近23年高位，港元匯價周一亦曾見7.7902，是今年來最強。惟要留意，短中期銀行拆息全線飆升，反過來對企業卻是超級魔咒，因銀行慣性「好天開傘，落雨收遮」，故對港商經營乃百上加斤，各行各業生意難做，隨時出現前所未有的企業清盤及倒閉潮！

財資市場公會網頁顯示，周一反映銀行資金成本的3個月拆息，按日升3.76點子至5.45994厘，兩個月拆息升4.64點子至5.44256厘，而與樓按相關的一個月拆息，亦創近兩個月新高，報5.21351厘，升17.84點子。

臻享顧問董事總經理王良享認為，雖然市場早前一度因美國通脹回落而憧憬聯儲局明年第二季減息，但觀乎美元倫敦銀行同業拆息(LIBOR)仍在5.6厘以上高位，並未反映減息預期，所以令港息一樣高企，兩個月及3個月拆息都高過5.4厘，同時年結因素亦推高港元拆息。

隨着息口高踞不下，加上環球以至中國經濟復甦步伐未如理想，本港商界正面臨前所未見的逆風，企業拖欠強積金個案激增，不僅難言復常，更甚的是清盤個案接二連三湧現，爆發超級災難。

思怡會計師事務所創辦人及主管合夥人潘文思怡稱，他們現時確是多做了清盤個案及終止確認(Derecognition)，涉及各行各業，「啲嘢係就嚟死、殘喘緊，之後有冇得回春就好難講」。至於多做了相關個案，她指除了由於大環境欠佳外，政府收緊監管亦是原因之一，因今年起公司收入不逾200萬元，要連同審計報告及利得稅計算表一併上交，變相增加了管理成本，加上生意愈趨難做，所以公司索性以此速戰速決。

她又認為，隨着還息不還本安排未來一年陸續屆滿，估計政府一旦叫中小企業還錢，壞帳隨即暴增，「啲企業一借借500粒(500萬元)，係咪有能力還？」所以她估計，最多壞帳的來源會是中小企融資擔保計劃。

香港經貿商會會長李秀恒亦直言，目前商界經營正受多項逆風拖累，估計香港有機會「出現前所未有的企業倒閉潮」。他稱，中美貿易關係緊張、俄烏、以巴政局不穩等因素，本已令全球消費市場疲軟，而美元持續強勢、港元與美元掛鈎，更連累港商在匯率上缺乏競爭能力，阻礙出口增長。

至於香港大學香港經濟及商業策略研究所副所長鄧希煒就分析，港企經營困難是宏觀經濟疲弱的結果，上述因素一日未解決，公司都要「勒緊褲頭」捱打，尤其香港屬外向及小型經濟體，加上不少公司從事出口行業，所以定必受一定壓力及挑戰。

另他提到，現時未必是政府大刀闊斧出手拯救的時候，「因稅已經減了很多」，建議推動長遠產業政策才是上策。