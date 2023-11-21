【東方日報產評】港經濟五行欠水　冀華金融助破局

身處高息環境，要應付營商成本上升，本就不是一件容易的事。奈何通關以來，香港經濟復甦步伐不似預期，政府的政策又未有理順核心產業的發展，結果就是憧憬已久的全面復甦未有兌現，生意愈來愈難做，加上年關將至，聖誕新年檔期外部需求（即出口業）冇大起色，樓市利淡，不排除有更多大大小小的企業要面臨止蝕離場，甚至破產收場。

如今香港只有將希望放在金融業，期望美元見頂，人民幣匯率回升，內地經濟景氣改善，吸引外資重新關注中國資產，從而帶動香港資本市場走出低谷，否則繼續塘水滾塘魚，早晚要乾塘！

一個金融中心成功與否，視乎能否匯聚人才與錢財。所謂「良禽擇木而棲」，人才是否選擇來發展，也視乎發展機會。故作為國際金融中心的香港，要保住經濟命脈，必須設法為資本市場引入「活水」，增加流動性，交易恢復活躍，才能養活整個金融業，鞏固香港作為內地境外國際金融中心的戰略地位。

如今香港總是說要搶人才，主要靠涉及中國市場的發展機遇，例如大灣區發展、人民幣金融、配合內地科技發展的創研機會等。偏偏內地經濟的增長動力尚未恢復，今年以來人民幣匯價持續貶值，外資對中國資產的興趣不大，估值低迷下，以中國資產和人民幣金融為賣點的香港資本市場，亦自然莫財！

兩地消費降級，香港旅遊零售業難復舊觀。金融業淡靜，地產業又在港府的過時辣招政策之下前景堪憂；至於創科產業，香港基本上不見得有好強的根基和好大的吸引力。如是者，港府一直強調要搶人才、吸引家族辦公室來港等措施，至今未見大成效，實不讓人感到意外。

本月中美元首會晤，兩國緊張氣氛似得到緩和；美元在通脹受控下開始回軟，非美貨幣包括人民幣匯率相對轉強，理論上有助吸引外資重新關注估值超低迷的中國資產。一旦中國資產確認重新吸引環球資金關注，香港資本市場有望聞風而起，活水一來，港股才有望走出墮落歲月。

畢竟香港金融業有完善的市場基建，如今就是五行欠「水」，缺乏外來資金參與，刺激市場流動性，推動增值巨輪。若中國資產價格能走出低迷日子，香港金融業亦有望迎來出生天之日，資產重現增值潛力，供需投資才會恢復正常良性循環運作，減緩百業景氣壓力，協助企業與居民應對高息和外部需求不濟的種種挑戰，否則任高官們如何努力出外唱好，都徒勞無功。

昨日中國與沙特阿拉伯央行簽署雙邊本幣互換協議，相信是兩國加強金融合作之前的部署。期望明年能夠迎來中東巨企來本港上市，打破香港新股市場的悶局，內地經濟企穩，中國資產見底回升，靠金融業來支撐着香港經濟半邊天。否則港人港企捱得過新冠疫情，亦捱不過人禍，重現經濟榮景的畫面，也只能在記憶之中。