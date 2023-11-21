攜程集團第三季純利按年大增逾16倍

受惠旅遊市場的顯著復甦，攜程期內淨營業收入137.51億元，按年升99%，按季升22%，主要受惠於季節性因素。其中，第三季度住宿預訂營業收入為55.89億元，按年升92%，交通票務營業收入為53.67億元，升105%，旅遊度假業務營業收入為13.28億元，升243%，商旅管理業務營業收入為5.91億元，升60%。

第三季國內的酒店預訂同比增長超過90%，較2019年疫情前同期增長超過70%。出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%左右，相比國際航空業客運量恢復至50%以上。公司國際OTA平台的總預訂較去年同期及2019年疫情前同期水平增長超100%。

自今年9月至本次公告日，公司根據其現有的股票回購計劃共購買了約360萬股美國存託股份，總對價約為1.2億美元。董事會近期通過了一項定期資本回報政策，自2024年開始，公司將自主決定以年度股票回購、年度現金股利宣告或兩者結合的方式使公司股東及美國存托憑證持有人受益。

攜程董事會執行主席梁建章表示，第三季度得益於旺盛的夏季旅遊需求，國內和國際旅行均展現了強勁反彈，反映了旅行者對探索世界的渴望，展望未來將繼續拓展全球市場，發展人工智能創新。