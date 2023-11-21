道指升203點　油價高收逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.45%，報103.45；港匯見7.7921；離岸人民幣(CNH)報7.1647；美元兌日圓處148.37；歐元報1.0945，英鎊報1.251。金價處1,980.3美元。布油報82.03美元，紐油報77.63美元。比特幣(Bitcoin)升0.2%，報3.74萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水近200點。

●道指收報35,151點，升203點或0.58%；標指收報4,547點，升33點或0.74%；納指收報14,284點，升159點或1.13%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,900點，升121點或0.68%。

●11月恒生指數夜期收報17,943點，升178點，高水165點，成交19,630張。

●紐約期油收報每桶77.6美元，升1.71美元或2.25%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.32美元，升1.71美元或2.12%。

●紐約期金收報每安士1,980.3美元，跌0.2%。

●英國富時100指數收報7,496點，跌7點或0.11%；德國DAX指數收報15,901點，跌17點或0.11%；法國CAC指數收報7,246點，升13點或0.18%。

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