鄧聲興：阿里巴巴進一步提高股東回報

阿里新管理層強調其進一步提高股東回報的策略，利用現金流投資於未來成長、釋放非核心資產價值，以及派發股息及推進股份回購等四方面舉措來提升股東回報。

同時，集團着重達到提升協同效應。其中，集團第一批戰略級創新業務(1688、閑魚、釘釘、夸克) ，組織上將以獨立子公司的方式運營，產生協同效應，以獨立的策略去面對市場發展。

前景上，集團積極的股東回報提高策略，有助估值提升。集團的自由現金流充足，本季末，阿里巴巴集團淨現金為630億美元，自由現金流在過去12個月達270億美元，相信不論是透過股份回購或派息，對估值均有提升作用。股價上望阻力位89.3港元，支持位69.8元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)