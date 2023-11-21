中梁控股：92%境外債權人同意債務整體解決方案

待重組生效日期落實後，公司將按照計劃債權人選擇的本金總額發行可換股債券，惟本金總額的當前上限應為1.4億美元(或公司可全權決定增加的其他金額)。若計劃債權人選擇的可換股債券的本金總額超過當前上限金額，則可換股債券應按比例配發予選擇該選項的計劃債權人。

待重組生效日期落實後，公司將發行優先票據作為該計劃下的計劃代價。現時，持股78.79%的控股股東梁中持有本金額為2,100萬美元的未償付優先票據，其屬於計劃債務。根據梁中作為同意債權人加入重組支持協議及其對優先票據的擬議選擇，公司應向梁中發行本金總額為2,659萬美元的優先票據(包括額外優先票據金額)，並支付約26.3萬美元的現金(包括1%的前期付款及重組支持費用)。