OpenAI員工威脅集體辭職　逼董事會挽留Sam Altman

人工智能公司OpenAI上周突然罷免CEO兼創辦人Sam Altman，事情發展充滿戲劇性。外媒報道，OpenAI超過9成員工發起聯署，要求董事會辭職，並且讓Altman復職，否則會集體辭職，以示抗議。

報道引述一名參與聯署的員工表示，OpenAI約有770名員工，有至少743人在幾個小時內經已簽署了協議。內容指董事會的行為已表明，他們沒有能力監督OpenAI，員工無法再為那些缺乏能力、判斷力以及對員工毫不關心的人工作，或與他們一起工作。

據報，有數名高層也加入了聯署行動，其中最受矚目的包括OpenAI首席科學家Ilya Sutskever，不過他是當時投票罷免Altman的董事會4名成員之一。他周一(20日)上午坦言，對於自己曾參與董事會的行動深感遺憾，並在社交媒體中貼文，將盡一切努力讓公司重新團結。

Altman上周五(17日)被OpenAI董事會辭退後，引起員工及投資者強烈不滿，儘管OpenAI商討讓Altman回巢的條件，惟談判最終沒有成果，反而被公司大股東微軟乘虛而入，成功拉攏Altman及一同「劈炮」的OpenAI另一創辦人Greg Brockman加入微軟，領導高階AI研究團隊。而OpenAI員工亦表明，若董事會不讓步，他們將會跟隨兩人的腳步投靠微軟。

至於微軟也向OpenAI員工保證，如果他們選擇加入，將在微軟旗下新的子公司找到工作。不過微軟作為OpenAI的大股東，行政總裁Satya Nadella也留了一手，表明若OpenAI成功挽留Altman及Greg Brockman，他也不反對兩人回巢。