【高盛推介】美股連日靠穩　蘋果公司突破190美元

高盛(亞洲)有限責任公司：美股近期靠穩，當中納指昨日(20日)突破16,000點水平收市，升189點或約1.2%，而過去1個月計，則累計升近10%。美股於本周開始感恩節假期而縮短的交易時間。

蘋果公司(AAPL)昨日亦繼續上升，突破190美元水平收市，升約0.9%。有券商料本年第四季，iPhone出貨量將達7,500萬部，按季增長50%；下半年iPhone 15系列總體出貨料將達8,300萬部。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉昨日獲資金轉向流入。淡倉於上周四及上周五共錄得約60萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

蘋果公司方面，好倉於昨日獲資金轉向流入。

香港投資者可以利用在港交所上市的美股相關認股證，在美股盤後交易時段作出交易，並更即時、更迅速對盤後消息作出反應。

納指購10039，行使價17,280點，2024年3月15日到期，實際槓桿18.4倍，低面值、高槓桿。

納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿12.7倍，中期、輕微價外。

蘋果購10042，行使價208美元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.5倍，中期輕微價外。

蘋果沽10043，行使價150美元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.4倍，中期輕微價外。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿9.7倍，中長期。

標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月2210日到期，實際槓桿10.3倍，中年期。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。