【高盛推介】美股連日靠穩 蘋果公司突破190美元
2023年11月21日 11:19
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美股近期靠穩，當中納指昨日(20日)突破16,000點水平收市，升189點或約1.2%，而過去1個月計，則累計升近10%。美股於本周開始感恩節假期而縮短的交易時間。
蘋果公司(AAPL)昨日亦繼續上升，突破190美元水平收市，升約0.9%。有券商料本年第四季，iPhone出貨量將達7,500萬部，按季增長50%；下半年iPhone 15系列總體出貨料將達8,300萬部。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉昨日獲資金轉向流入。淡倉於上周四及上周五共錄得約60萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
蘋果公司方面，好倉於昨日獲資金轉向流入。
香港投資者可以利用在港交所上市的美股相關認股證，在美股盤後交易時段作出交易，並更即時、更迅速對盤後消息作出反應。
納指購10039，行使價17,280點，2024年3月15日到期，實際槓桿18.4倍，低面值、高槓桿。
納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿12.7倍，中期、輕微價外。
蘋果購10042，行使價208美元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.5倍，中期輕微價外。
蘋果沽10043，行使價150美元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.4倍，中期輕微價外。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿9.7倍，中長期。
標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月2210日到期，實際槓桿10.3倍，中年期。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。