美國汽車業工潮未平息！工會已瞄準呢幾間車廠...

美國汽車工人聯合會(UAW)早前針對底特律三大車廠的罷工行動落幕，但不代表業界回歸平靜，接下來面對挑戰的，將會是一眾外國車廠及電動車龍頭特斯拉(Tesla)。

外媒報道，UAW周一(20日)表示，長達6周的罷工行動結束後，底特律三大車廠的64%工人已投票同意通過寫下新合約，直至2028年4月。工會成員的基本薪資將上調25%，最高薪資累計提升33%，生活成本預計調整至每小時42美元以上。同時也將獲得最高薪資所需的年限由8年降至3年，臨時工的薪資則調高1.5倍。

UAW今仗可謂大獲全勝，但只能令3家底特律車廠「跪低」。過去幾十年，UAW一直試圖在外資經營的車廠組織工會，但至今都未能成功。然而，最近幾周以來，南韓現代、日本豐田及本田等車廠，都在UAW與底特律車廠達成協議後，宣布將調高美國車廠員工薪資。

UAW主席Shawn Fain表示，現在工會將把罷工的力量和應戰精神傳遞給產業裡的其他人，以及數百萬名準備站出來為更好的生活方式而奮鬥的非工會勞工。他指出，許多Tesla的員工已表明有興趣組織工會，強調Tesla、豐田、本田及其他車廠的勞工不是敵人，而是UAW未來的成員。