【高盛推介】美團公布業績前重上110元　快手今日公布

高盛(亞洲)有限責任公司：美團將於下周二公布今年第三季業績，市場料非國際財務報告準則經調整溢利介乎48.23億至56.95億元人民幣，按年增加36.7%至61.5%，並將關注包括到店業務競爭等的最新業務指引進展。美團昨日(20日)反彈，收市升約1.6%，今早(21日)繼續上升兼重上110元水平。現報112.5元，升約3.2%。

快手將於今日稍後公布今年第三季業績，市場料非國際財務報告準則經調整利潤淨額介乎24.41億至28.14億元人民幣。快手昨日重上60元水平收市，升約2.6%，今早繼續上升。現報60.8元，升約1.2%。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周五及本周一獲資金轉向吸納，共錄得約590萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約120萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

快手方面，淡倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約220萬元資金流入。

美團購20962，行使價128.1元，2024年03月25日到期，實際槓桿6.4倍，輕微價外、高敏感度。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。

美團沽18411，行使價88.83元，2024年07月23日到期，實際槓桿4.1倍，3個月期以上最高槓桿產品。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。

快手購16710，行使價70元，2024年02月26日到期，實際槓桿6.8倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。

快手購20870，行使價68.05元，2024年10月28日到期，實際槓桿3.3倍，中年期、低街貨。

快手沽19180，行使價57.75元，2024年06月06日到期，實際槓桿3.0倍，貼價。

美團及快手牛熊證條款：

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比7.2倍。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率6.7倍。

快手熊50199，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率2.8倍。

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