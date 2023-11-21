台積電擬赴日設第3家工廠　日本半導體業可望再發威？

外媒引述知情人士透露，台積電正在考慮在日本建立第三家工廠，代號為台積電Fab-23三期，將生產先進的3納米晶片，或將使日本變成全球主要的晶片製造中心。但目前尚未悉公司何時開始建廠。

台積電目前正在熊本縣建設一座工廠，由索尼集團(SONY)公司和電裝公司投資，預計2024年底開始生產先進至12納米的晶片；據指台積電還將建設第二座工廠，靠鄰第一座工廠，預計2025年開始生產5納米晶片。

日本政府一直在提供巨資補貼吸引國內外半導體公司的投資，若然台積電建廠製造3納米製程晶片的計劃實現，對日本來說將是一個重大勝利。3納米製程是目前商用的最尖端的晶片製造技術。

除台積電之外，東京還成功獲得了美光科技、三星電子和力晶半導體製造公司的投資。日本官員還幫助國內新創公司Rapidus Corp.在北海道建立尖端2納米晶片生產線。

雖然，目前日本公司很少需要最先進的晶片，但人工智能應用和自動駕駛的勢下，日本或在不久將來就需要先進晶片用於這些新一代的技術。報道指，有日本官員認為，如果這些關鍵零件完全依賴外國進口，日本經濟將面臨重大風險。