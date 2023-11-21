英皇金融全新旺角體驗店開幕　推交易App「Eunify」

英皇集團主席楊受成(中)、董事總經理黃志輝(左三)、董事總經理范敏嫦 (右三)、英皇金融集團行政總裁徐子軒(左二)，以及英皇娛樂藝人陳家樂 (右二)、衛詩雅(左一)及湯怡(右一)主持剪綵儀式。

英皇金融集團旗下旺角上海街525號的全新體驗店經過數月升級翻新工程後，周二(21日)正式隆重開幕。

為配合「寓投資於生活Lifestyle Trading」的發展方向，英皇金融集團透過數碼轉型方式，將生活化投資帶給客戶，旗下全新打造的旺角體驗店將提供一個與客戶交流互動的平台，一方面提升服務質素並優化面對面具人性化的溝通渠道，同時加強推廣投資教育，務求以煥然一新的面貌示人，並帶給客戶一個獨特的投資理財體驗。

英皇金融集團行政總裁徐子軒表示，集團革新了網上外匯貴金屬交易系統，推出了全新的手機交易應用程式「Eunify」，客戶可24小時自主投資及獲取最新市場資訊，享受升級個人化及互動化體驗。此外，集團亦推出全新會員積分「EFSG Rewards計劃」，客戶在交易時可以賺取積分，並以積分兌換各種生活產品、優惠及獎賞等，以及兌換英皇集團獨家的演唱會、首映禮、謝票場等珍貴門票。除了優化線上交易，還由傳統模式的分店翻新打造成全行首創的嶄新概念體驗店，為客戶提供更密切的互動交流體驗。

英皇金融集團推出了多種迎新優惠，在本月30日前成功開立真實線上交易帳戶，便可免費獲得價值500港元的迎新禮品福袋，並有機會從特別活動「你開倉，我找數」中賺取1,000港元。