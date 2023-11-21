林嘉麒：美息口或見頂　資金流入債市股市

國際投資者對股市的樂觀情緒似乎正在增強，原因簡單，就是美國息口將見頂。儘管聯儲局官員幾番否認，但近期的經濟數據加強了投資者的信心。好一段時間美債收益率上升給股市帶來了壓力，惟美債收益率近期已快速回落，而根據部分資金流數據更見到，債市已錄得近年難得一見的資金淨流入。標普500、納斯達克和道指連續第三周上升，其中標普500和道指創7月以來最長周線連漲紀錄，納斯達克創6月以來最長周線連漲紀錄。

美債息回落同時有利人民幣走勢，過去數年，中美債息差持續增加，人民幣成正比的走弱。而近期人民幣已轉強，昨日(20)離岸人民幣兌美元短線走高約200點，漲破7.2關口。對於港股來說，離岸人民幣兌美元匯率的波動同時對科技股的估值產生影響。當離岸人民幣貶值時，科技股的海外投資者可能會面臨匯兌損失，從而減少對科技股的投資熱情。相反，當離岸人民幣升值時，海外投資者可能會增加對科技股的投資，推動科技股價格上漲。再者是離岸人民幣兌美元匯率的變化還會對科技股的市場情緒產生影響。當離岸人民幣貶值時，市場情緒可能會變得悲觀，導致科技股價格下跌；相反，當離岸人民幣升值時，市場情緒可能會變得樂觀，推動科技股價格上漲。

上周騰訊、阿里巴巴公布了業績，觀乎業績，是極吸引資金流入，奈何阿里宣布分拆無期，加上馬雲出售股份等負面消息蓋過了基本面，而本周市場關注好業績能否持續，小米、百度、快手、攜程等業績將陸續公布，期望好事會來。另一關注是，本周聯儲局將公布上一次議息紀錄。上次議息後，市場幾可肯定息口見頂的熱烈情緒能否延續甚為重要。上周五負責監管的副主席邁克爾·巴爾表示，他認為聯儲局處於或接近加息峰值；但是，三藩市聯儲主席戴利和波士頓聯儲主席柯林斯強調需要更多證據證明通脹正在降溫。估計上次議息也經過熱烈的討論，因此當中的言論將成為投資者火上加油，還是冷卻的重要文件。

另外，美國亦會有多項經濟數據將公布，包括房屋銷售、初申請失業金人數和10月份耐用品訂單等。假如通脹回落，但經濟不行，也會影響投資情緒。港股方面，恒指上周四五已分別上試阻力18,174點和下探支持17,415點，還看以上的數據消息叫恒指向上突破還是向下尋底吧。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒