道期偏軟 離岸人幣曾升破7.13水平
2023年11月21日 16:24
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美匯指數報103.28；港匯見7.7926；離岸人民幣(CNH)兌美元高見7.1298，現漲逾300點子報7.1339；美元兌日圓跌穿148水平，現報147.53；歐元處1.0959；英鎊報1.2531。金價報1,992美元。布油報82.02美元，紐油報77.54美元。比特幣企3.7萬美元。道指期貨跌26點。
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