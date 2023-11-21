瑞銀：港新股市場明年下半年起反彈　全年集資額睇升3成

今年新股市場淡靜，市場關注何時回暖。瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，隨着美國明年開始減息、中國經濟復甦等，將利好資本市場，並帶動投資氣氛，坦言本港新股市場短期內難以回到2021年高峰，惟預料明年下半年起反彈，全年集資額按年增長至少3至4成，且錄得5至10宗集資10億美元或以上的大型新股。

他指出，資本市場向來較實體經濟走前6至9個月，內地不同刺激經濟措施陸續落地，該行預期恒生指數明年有望重上2萬點水平，屆時「大家心情都好啲」，當整體投資環境好轉，新股活動將轉趨活躍，特別是大型新股。同時相信，在內地經濟復甦下，消費品、內需等板塊將受市場追捧，成為明年新股市場主題。

他坦言，香港今年不見集資10億美元或以上的大型新股，主要受到多國央行加息、中國經濟復甦遜預期、港股市場估值偏低等多項不利因素影響。對大型公司而言，其上市逼切性較低，寧願待市況好轉才進行，但強調有不少大型新股仍排隊等候上市，相信明年會慢慢出現。

另外，中國證監會今年3月實施境內企業赴境外上市須備案的政策，他指，任何監管新規出台都有磨合期，現時不是當局不批准企業到境外上市，而是未批出，目前一般需時約3個月，VIE架構企業或會較長，相信當運作趨成熟，整個流程及順暢度將會提升，利好新股活動。