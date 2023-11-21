西貢洋房銀主盤僅呎價不足1.2萬拍出　比15年前買價平2千萬

息口持續高企，經濟復甦緩慢，傳統豪宅區及商業區均有銀主盤推出市場，其中西貢白沙灣溱喬雙號銀主洋房，透過拍賣以2,830萬元售出，呎價不足12,000元，屬中小型單位價，物業約15年大幅貶值逾40%。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(21日)拍賣沽出3項物業，包括上述洋房，實用面積約2,371方呎，花園面積約1,228方呎，開價2,680萬元，獲多達4組客爭購，物業最終以2,830萬元拍出，較推拍價高150萬元或約5.6%，成交呎價約11,936元。資料顯示，該物業原業主於2008年以約5,000萬元購人，較最新成交價貶值約2,170萬元，貶值高達43.4%。

同場亦售出尖沙咀九龍中心低層06至07室寫字樓銀主盤，建築面積約2,439方呎，推拍價1,680萬元，獲兩組客出價競投，最終以1,920萬元拍出，較推拍價搶高240萬元或約14.3%，呎價約7,872元。

另外，亦沽出一個住宅車位，為上水奕翠園南翼平台雙號車位，屬業主盤，連租約開價36萬元，以40萬元賣出，較開價高約4萬元或約11.1%。至於拍賣前則售出荃灣荃樂大廈低層連平台單位，實用面積約409方呎，平台面積約108方呎。