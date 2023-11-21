安永：香港新股集資差過20年前　跑輸印度

今年新股市場淡靜，會計師行安永表示，截至11月20日止，預計本港新股市場只錄61宗 新股上市，按年減少19%；集資額按年大跌59%至413億港元，為近20年以來最低，並較2003年集資591.41億港元更少，跌至全球集資排行榜第六位，不單跑輸內地滬深兩地交易所、美國納斯達克及紐約證券交易所，更輸位列第五的印度孟買證交所。

據安永估計，上海證券交易所、深圳證券交易所及美國納斯逹克市場分別以集資額271億美元、202億美元及114億美元，包辦今年全球新股集資市場冠、亞、季軍，紐約證券交易所以集資107億美元位列第四，第五位則是集資66億美元的印度孟買證交所。

展望2024年，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，本港明年新股集資額僅得約500億港元，而上市宗數則未有預測。因為明年GEM(前稱創業板)改革後，可能有部分小型新股在GEM上市，但若撇除有關因素，估計香港明年新股平均集資額會多於今年平均的約6.77億港元。

他續指，計及美國利率明年大部分時間續維持高企，加上地緣政治因素仍在，估計明年本港新股仍未能回到以往的旺場，如利率明年已見頂回落、料要利率回落到較低水平亦要一段時間，所以估計要到2025年才開始回暖。

若按上市宗數計，安永估計，第一位是印度交所，估計有209宗，第二至四位依次是126宗的深交所、99宗的上交所及96宗的納斯達克交易所，而港交所跌至第九位，排在北交所的71宗之後。

蔡偉榮表示，在今年首三季，印度孟買證交所在新股的集資額排名未見前列，在第四季突然發力，料因資金大量流入該市場有關。

新股結算平台FINI周三(22日)起啟用，蔡氏坦言，不知明天是否有新股招股使用該平台，惟相信該平台的發展會慢熱。