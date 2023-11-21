諾亞控股：中國高淨值人士冀資產全球配置　或是未來大趨勢

中國財富管理公司諾亞控股聯合創辦人、董事會主席兼首席執行官汪靜波表示，雖然產業全球化的步伐慢慢放緩，但資本全球化才剛剛開始，相信中國高淨值客戶追求資產全球配置，可能是未來20至30年的大趨勢。

該公司認為，2023年宏觀環境具高度不確定性，但同時讓多地區和多元配置策略出現發揮空間，建議投資者進行戰略資產配置檢視和調整，首先是檢視各項產品的基礎安全，然後調整戰略底倉配置，再透過各類多策略組合投資，以布局增長，實現「反脆弱」和「可糾錯」的戰略資產配置和戰術資產配置。

汪氏指，客戶需求推動公司全球化營運，「客戶在哪裡，諾亞就在哪裡」，目標為全球華人家族及有社會責任感的機構提供定制化財富管理服務。不過，投資不等於財富管理，強調要通過全面的資產配置規劃，為投資者帶來最大的利益，並為客戶不同的人生階段，度身定造最適合的資產配置組合，以達至財富傳承。

她提到，把握大趨勢是財富管理的關鍵，而財富管理者的工作則是透過資產配置，實現「可糾錯的反饋閉環」，強調公司從未設立資金池，也從不進行槓桿配資、期限錯配，而是講求投資產品的質素。

諾亞控股首席財務官兼諾亞香港首席執行官潘青補充，隨着資本流動全球化，財富管理行業一直在向國際化趨勢發展。