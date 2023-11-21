安永：今年本港IPO集資額413億　近廿年最低

安永大中華區發布《中國內地和香港IPO市場》報告，總結回顧2023年全球及大中華區IPO活動，並展望明年市場前景。

報告指出，今年全球IPO活動持續放緩，預計共有1,244家企業在全球上市，集資1,192億美元，IPO宗數和集資額分別按年下降12%和35%。由於ARM和Instacart等公司上市後表現不佳，一些大型IPO推遲了上市計劃。考慮到市場波動和宏觀的不確定性，企業、創業及私募投資以及投資者，在年底前可能保持謹慎態度。

中國內地仍是全球IPO活動的重要地區，截止11月17日的預測數據，A股全年集資額仍佔全球集資額的四成以上。上海證券交易所和深圳證券交易所位列全球IPO集資額前兩位。四家中國企業進入全球前十大IPO，行業主要聚焦科技、能源和電力。

今年A股逾300家公司首發上市，集資3,500億人民幣，IPO宗數與集資額按年分別下降30%和41%。

香港方面，今年市場共有61家公司首發上市，按年下降19%；集資額413億港元，按年下降59%，為近20年來同期最低。2023年，內地企業繼續主導香港IPO市場，全年內地企業在香港IPO宗數和集資額分別佔總量的93%和98%；期內未有海外企業來港上市，但有一家在東南亞發跡的中國企業來港上市。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮認為，2024年經濟環境和資本市場表現將繼續影響A股IPO發行節奏，預計在一定階段內仍將保持收緊態勢。IPO政策向符合國家戰略的硬科技傾斜，行業聚集效應增強。同時保持更嚴格、透明、審慎的發行上市監管，不斷提高IPO企業品質。