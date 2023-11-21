專才獲減百萬購元朗錦綉花園洋房　做價1680萬

專才來港買減價盤，同類型買家在辣招稅可「先免後徵」情況下，獲減價100萬元，購入元朗錦綉花園洋房自用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園N座中層11室，實用面積約461方呎，兩房間隔，開價約698萬元，議價後以約650萬元成交，呎價約14,100元。

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九龍區

●中原王秉義指，奧運站維港灣9座低層B室，實用面積約786方呎，套三房及儲物房間隔，望海景，開價1,690萬元，日前以1,610萬元成交，呎價約20,483元，新買家為同區換樓客。

●香港置業吳志輝稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀街12號低層B室，實用面積約507方呎，兩房間隔，望內街景，以約560萬元放盤約兩星期後，獲外區客接洽，議價後以535萬元成交，呎價約10,552元，新買家為上車客。

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新界區

●中原劉喜燕指，元朗錦綉花園金竹北路雙號屋，實用面積約1,035方呎，套兩房間隔，叫價約1,780萬元，議價後以1,680萬元易手，呎價約16,232元，新買家經高才通計劃來港，見單位附設花園及裝修，印花稅可「先免後徵」，購入上址自用。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋屏欣苑A座高層6室，實用面積約448方呎，新買家原居於同屋苑一房戶，「升級」換兩房，獲減價34萬元，已補價自由市場以538萬元購入，呎價約12,009元，原業主2020年於自由市場以約460萬元購入，帳面賺約78萬。

●中原黃冠中表示，青衣居屋青宏苑B座低樓4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，上周未補價第二市場以458萬元沽出，相隔不足一星期，原業主賠訂重售，以520萬元售予另一組綠表客，較原先高約13.5%，呎價約10,277元。

●中原歐偉基稱，沙田及大圍11月暫錄約42宗二手買賣，大圍盛薈5座中層NB室，實用面積約842方呎，套三房間隔，望山景，原先叫價約1,180萬元，議價後以1,130萬元獲承接，呎價約13,420元，新買家為區內換樓客。

●美聯黃錦瀚指，沙田第一城17座中層C室，實用面約327方呎，兩房設計，用家睇樓後以401萬元承接，呎價約12,263元，原業主1999年以130萬元購入，持貨約24年帳面獲利271萬元，升值逾兩倍。

●美聯潘剛毅表示，馬鞍山迎海•駿岸7座中層C室，實用面約511方呎，兩房設計，早前以798萬元放售，獲睇樓已半年區內客議價後以770萬元承接，呎價約15,068元，原業主2016年以860萬元購入，轉手帳面蝕約90萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山居屋錦龍苑C座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望山景，放盤半年，已補價自由市場原先叫價450萬元，以415萬元沽出，呎價約10,349元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海2B座低層A室，實用面積約942方呎，四房間隔，望海景，放盤兩個月，原先叫價1,150萬元，獲買家洽購，減價90萬元，以1,060萬元成交，呎價約11,253元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山11月暫錄約40宗二手買賣，同期增約25%，銀湖．天峰2座中層B室，實用面積約684方呎，套三房間隔，開價約1,080萬元，日前議價後以1,056.8萬元易手，呎價約15,450元，累減約23.2萬元。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳居屋康盛花園3座極高層J室，實用面積約589方呎，三房間隔，外區上車客睇樓一次，即時洽購，原業主於9月最初於已補價自由市場開價約450萬元，最終以420萬元成交，呎價約7,131元。

●美聯羅敬業指，將軍澳君傲灣3座高層G室，實用面積約453方呎，兩房間隔，放盤叫價760萬，一直於區內租樓人士「租轉買」承接，議價12萬元，以748萬元成交，呎價約16,512元，約3年帳面蝕讓35萬元離場。

●中原柯勇表示，將軍澳帝景灣2座高層A室，實用面積約1,179方呎，套四房間隔，另設雙儲物房及工人套房，望海景，議價後以2,148萬元易手，呎價約18,219元，約8年帳面獲利235萬元，單位升值約12%。

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