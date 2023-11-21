豪宅新盤異動　連錄2宗逾億元大刁！

一手豪宅交投加快，周二(21日)連環錄得兩宗「億」元大額成交。西南九龍項目招標沽出四房戶，呎價逾10億元創項目新高。而半山波老道項目亦有四房戶以1.36億元售出。

●天璽四房呎價逾10.15萬元 九龍新盤分層戶次高

●半山波老道21 BORRETT ROAD第1期四房1.36億元沽

●黃竹坑站揚海最高折扣率增至33% 變相減價

●啟德維港1號高層特色戶呎價約29,730元

●屯門御海灣II 頂層特色戶2,100萬元創項目新高

●長沙灣佳悅加推價單4號 折實平均呎價約21,945元

●土瓜灣明雋開放式戶呎價約22,413元