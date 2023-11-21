豪宅新盤異動 連錄2宗逾億元大刁！
2023年11月21日 21:31
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一手豪宅交投加快，周二(21日)連環錄得兩宗「億」元大額成交。西南九龍項目招標沽出四房戶，呎價逾10億元創項目新高。而半山波老道項目亦有四房戶以1.36億元售出。
●天璽四房呎價逾10.15萬元 九龍新盤分層戶次高
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周二(21日)招標售出四房單位，呎價逾10.1萬元，不但創項目新高，亦屬九龍區新盤分層戶呎價次高記錄。上述單位為皇鑽璽81樓B室，實用面積1,545方呎，複式設計，設四房連儲物室及書房，連763方呎平台，連同1個車位以逾1.56億元成交，呎價約101,546元。
●半山波老道21 BORRETT ROAD第1期四房1.36億元沽
長實集團(01113)發展的港島半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，周二(21日)沽出9樓6號單位，實用面積2,169方呎，採四房間隔，設私人升降機大堂，連同1個車位以1.36億元沽出，呎價約62,702元。資料顯示，物業成交期為360日。
●黃竹坑站揚海最高折扣率增至33% 變相減價
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周二(21日)更新3張價單，將最高折扣率由20%，增加13個百分點至33%，變相減價。價單最新推出的180天「012」一按貸款付款計劃，貸款額最高為樓價85%，一按揭貸款年期最長為3年，首年免息，第2年定息1%，第3年定息2%。買家採用360天現金優惠付款計劃入市，可享最高33%折扣，若簽署臨時買賣合約的日期後180日內成交，另有8%提前成交回贈。
●啟德維港1號高層特色戶呎價約29,730元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(21日)以2,420萬元售出高層頂層特色戶，該單位為1A座36樓G室，實用面積814方呎，採三房一套連工人套間隔，內置樓梯連接515方呎天台，呎價約29,730元。與此同時，該盤的2B座5樓C室，實用面積459方呎，兩房連開放式廚房間隔，同日以924.1萬售出，呎價約20,133元。
●屯門御海灣II 頂層特色戶2,100萬元創項目新高
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，周二(21日)透過招標以破頂價沽出頂層特色戶，為第1座30樓C室，實用面積731方呎，屬三房一套間隔，連62方呎平台，內置樓梯通往667方呎天台，呎價約28,728元，成交價2,100萬元創項目新高。祥益地產區域董事黃慶德表示，上述單位買家透過「高才通計劃」來港，是次選擇一筆過付清樓價入市。
●長沙灣佳悅加推價單4號 折實平均呎價約21,945元
由佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周二(21日)加推全新價單4號，提供12伙一房單位，折實平均呎價約21,945元。價單4號的單位位處中高層，實用面積全屬283或289方呎，扣除4%折扣後，折實價介乎618.62萬至636.67萬元，折實呎價由21,406至22,497元。項目同時上載最新銷售安排，落實周六(25日)發售44伙，包括上述最新加推的單位。
●土瓜灣明雋開放式戶呎價約22,413元
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，周二(21日)沽出19樓A室，實用面積232方呎，開放式單位，成交價約520萬元，呎價約22,413元，成交價及平均呎價均屬該盤分層開放式單位新高。據悉，買家為內地專才，目前為啟德租客。