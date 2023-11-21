瑞銀：內地併購案因融資困難而減少　料弱勢延至明年

併購市場表現持續疲弱，瑞銀全球投資銀行部董事總經理亞太地區併購組聯席主管盧穗誠坦言，部分大刁基於買家融資困難而無法進行，預期全年中國併購量按年跌20%，估計弱勢會延續至明年上半年，惟惡化機會低。

瑞銀統計估算，今年大中華區併購案例3,085宗，涉及交易規模減少20.4%至3,550億美元，連續兩年量價齊跌。他解釋，息口持續高企，導致融資成本高，而且中港股市弱勢、部分國家保護主義加強等，均窒礙併購活動。若美國明年減息，將有助降低融資成本，有助推動企業私有化或大型併購活動，料併購活動明年下半年開始反彈，最多可回升20至30%。

他指，風險投資基金或私募股權基金一般持貨5至7年，不少這類基金在早年購置的項目已到出售時期，但因新冠疫情、估值低迷等因素影響，出售過程並不易，尤其是許多公司未能上市，令其資金回籠，相信部分或「不能再拖」而出售項目。

他提到，外國公司分拆中國業務，不代表撤資，主要是中國業務經營多年，而且有盈利，面對市場競爭愈趨激烈下，出售業務或引入其他股東是正常的商業模式。同時間，有不少外國大型企業持續在中國市場物色合適的項目，部分亦增持其股份，特別是金融等產業，因國家政策支持外資在內地擴展金融市場，而消費、汽車等行業也見有同類部署，惟會避開半導體、涉及國家監管等高風險行業。