東方日報B1：港經濟再遭睇淡　通脹13個月高

滙豐環球研究預計，明年香港增長預測由3.2%降至2.8%；2025年的增長預測則輕微上調0.3個百分點至2.8%。該行羅列拖累本地經濟的多項因素，分別為出口收縮、緊縮的貨幣政策令樓市不振，以及旅遊業反彈不似預期，相信要到明年第三季，當美國聯儲局真的減息時，經濟才會有實質的好轉。

該行直言，當前風險仍未消退，最大的拖累來自全球需求疲弱。本年至今，本地出口和進口分別下跌12.3%和9.7%，鑑於貿易相關收入佔本地生產總值(GDP)約15%，令上半年GDP僅增1.66個百分點。該行預期，全球需求短期難回復，未來出口縱有增長，都只是低基數效應而已。

另外，金融業佔香港GDP約兩成，但受到貨幣流動性趨緊，今年至9月的借貸按年下跌5%，其中貿易不振，令外幣借貸表現最弱。而中港息差擴大，不少在內地有業務的企業都轉而在內地借錢。而且，高利率持續影響本地樓市表現，雖然近期放寬樓市政策可能會有一定支持，但該行維持明年上半年樓價續跌5%的預測。該行相信，待明年第三季聯儲局減息，市場方會回穩。

事實上，香港銀行同業拆息(HIBOR)周二全線上揚，與樓按相關的一個月HIBOR報5.29786厘，已連升3日，升至近兩個月高位；隔夜息報4.88238厘，創逾一個月新高；3個月HIBOR更升至5.52798厘，再創2001年1月後近23年來最高。

談到本地旅遊業，滙豐指今年8至10月，內地旅客僅回復至疫情前的五成至七成半。該行預料今年全年內地旅客數目僅及2019年的約50%，明年或可上升至80%。然而，更大問題是旅客消費持續受壓，過夜旅客都只住廉價酒店，部分原因是人民幣貶值，但亦有可能是習慣改變。3年疫情期間，內地人都習慣在內地購買奢侈品。

該行亦看淡港股，明年底恒指目標價由21,260點降至19,890點，並僅予港股「中性」評級；而國企指數目標價則由7,600點降至7,190點。

港股周二早段升破萬八關即遇阻，恒生指數高開154點後最多漲279點，高見18,057點；午後沽壓加劇，一度倒跌近百點，收市報17,733點，跌44點或0.25%。國企指數收報6,076點，跌26點或0.44%，科技指數收報4,037點，跌40點或0.99%。主板全日成交1,072億元，港股通淨賣出24.35億元。

另政府數據顯示，本港10月整體消費物價指數按年升2.7%，主要是差餉寬減及為期一年的公屋額外租金寬免均於9月結束；剔除所有政府一次性紓困措施影響，基本通脹率1.7%。事實上，上月政府公布的施政報告，關於紓困措施並不多，生活使費樣樣加，搵錢又愈來愈艱難，將無可避免壓抑市民的消費意欲。