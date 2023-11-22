【東方日報產評】美元回軟人幣彈　景氣未復轉勢難

由於近期美國的通脹穩定受控，減緩了聯儲局的加息壓力，甚至令市場憧憬美國最快明年上半年會啟動減息周期，拖累美元匯價回落，而今年以來一直捱貶的非美元貨幣，包括中國的人民幣，都有喘息的機會。之不過，單靠美元因素，不足以讓人民幣匯價扭轉跌勢，始終還須中國內地經濟景氣改善，經濟增長來推動中國資產價值回升，帶動人民幣需求，才能翻轉眼前的利淡局面！

今年以來，聯儲局的加息力度比預期持久，加上繼俄烏衝突後，中東又爆發戰火，以巴事件至今未知後向，美元在避險及加息因素使然之下一直相對偏強，美匯指數一度突破107水平，其他非美貨幣相對走弱，上季人民幣兌每美元一度低見7.35，每百港元亦曾兌逾93元人民幣。人民幣弱勢如是，引來市場預期港元兌人民幣或快重現一兌一的猜想。

不過，隨着近期美國的通脹數據持續受控，加上經濟活動出現疲態，聯儲局加息的壓力減少，市場更開始預計，為了避免加息的滯後效應增加明年大選年美國經濟陷入衰退的風險，聯儲局可能在明年第一季停止加息，最快明年上半年開始啟動減息周期，這使得美元的相對強勢無法維持，近日美匯指數回落至103水平。

人民幣短線反彈，確實有助緩減中國資產的走資壓力。之不過，是否去到能吸引外資重新回流中國市場，不能單憑美匯因素，更重要的是內地經濟景氣重拾增長動力。雖然目前內地經濟仍錄得一定增長，但好明顯出口、固定資產投資和工業製造景氣仍處於疲態，與市場憧憬的全面復甦仍有一段距離，再從今季的十‧一長假及「雙十一」消費旺季可推斷，內部需求亦在放緩，這個景氣局面持續的話，人民幣匯價中長期上升力度亦自然會受到限制。

要再次推動經濟增長巨輪，內地當局得更快更精準疏導房地產市場風險，並積極以財政政策處理地方債問題，切實放鬆民營企業的監管枷鎖，以盡快提振市場信心，恢復活力，否則這兩大包袱將繼續拖着經濟後腿，經濟復甦基礎脆弱，要繼續以偏向寬鬆貨幣政策來支撐場面，只怕人民幣匯價難以進一步回勇，故目前評論人民幣已扭轉弱勢，仍屬言之尚早，只能說今年以來人民幣的波動區間擴闊，目前仍處於區間波動的狀態，暫未見恢復中長期上升動力的明確迹象。

內部景氣問題有待解決，惟同時不得不承認的事實是，國際上人民幣的流動性持續增加，皆因人民幣已超越歐元，成為繼美元後，全球第二大貿易融資貨幣，人民幣債券的需求持續上升，愈來愈多貿易夥伴與中國就雙邊貨幣訂立互換協議，這對於人民幣國際化而言，自然是一口強心針。若然明年美元真的完成加息周期，進而減息刺激經濟，中美息差持續擴闊的階段告一段落，絕對是中國資產反攻的好時機，且看當局能否盡快把握時間，及時理順內部各主要環節風險，打通民營經濟命脈，則明年全球資金向東大挪移的一幕，仍可期待。