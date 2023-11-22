鄭勤龍：港股築底仍需時　短線仍波動

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風澤中孚》變《天澤履》之中，在易經中，「澤」為水勢蓄聚的最低處。今「中孚」卦和「履」卦皆帶有「澤」的元素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示大市或仍需一段時間築底。

承接上周預示恒指短期內走勢或仍然反覆，忽起忽落的《巽為風》變《風雷益》卦，恒指上周三(15日)在17,836點開市，翌日指數在高見18,174點後轉勢回吐，上周五大市在低見17,413點後再現反彈，昨日恒指最高曾反彈至18,057點，然而最終卻由升轉跌，下跌了44點，收報17,733點，可說已應驗了「巽為風」和「益」卦的卦象。

「中孚」卦為風吹澤水之象，澤中之水本來是自然界中最為安定的，因此生長在澤邊的草木必然較為茂盛，所以能吸引鳥獸聚集，但然而當強風來襲的時候，便會打破這片安寜的景象掀起波浪，引申於大市或為短期波動之象。

而「履」卦是一個危機重重的卦，有履如薄冰和伴虎之象，所以「履」卦的卦辭曰: 「履虎尾，不咥人，亨。 」大意是指假若踩上了老虎尾而老虎卻不咬人，就已算是走運了，由此可見，迴避風險的最佳做法就是保留實力，躲在猛虎後面，這樣才可以不被猛虎所傷。

玄學金融家 鄭勤龍