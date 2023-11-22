廖嘉豪：英國減息或超歐美　利好債價

英國9月份國內生產總值(GDP)按月增長0.2%，第3季則按季零增長，整體經濟發展較差。英國第3季度經濟活動主要靠波動性較大的分項包括淨貿易和庫存推動，而淨貿易回升主要因為進口減少，或反映本土需求不足。

儘管投資需求疲弱完全在市場預期之內，但分析員仍擔心私人消費和投資疲弱走勢。非金融業私營企業的營運毛利小幅下降，加上能源價格上升拉低英國本土企業的盈利能力，拖累整體營運毛利表現。企業在最近幾個季度大量消耗存款後，分析員認為未來持續疲軟的盈利能力及融資成本上升，均為更嚴重的直接限制性因素。

明年經濟恐淺度衰退

與此同時，預計當地第4季實際家庭可支配收入或停滯不前，雖然估計第4季度私人消費不會下降，但私人消費在2024年仍充滿挑戰。數據顯示經濟中對利率敏感的部分繼續累積弱勢。隨着實際收入增長失去動力，繼續預計英國第4季度GDP將停滯不前，並將在2024年上半年淺度衰退。

配合最近一連串較預期弱的樓市、就業及零售銷售數據，英倫銀行現在應關注令人擔憂的經濟增長前景。不久前，市場認為英倫銀行將不得不在聯儲局及歐洲央行達到利率頂峰後的一段時間內繼續加息，並在未來減息路徑上落後於其他央行。

儘管市場對英倫銀行的減息預期開始加強，但仍落後聯儲局及歐洲央行約0.2厘。英國隔夜指數掉期利率(OIS)目前預計，英倫銀行將於2024年中開始減息，與聯儲局的減息時間差不多，較歐洲央行遲約2至3個月。

然而，英國面臨的經濟增長逆風比美國或歐元區更嚴重。目前OIS定價有違市場對美國軟着陸和英國經濟停滯的預期。歐洲央行比英倫銀行更有需要壓抑較長期通脹預期，也不太可能早於英倫銀行開始減息周期。故此，英倫銀行明年減息幅度料達1.5厘，多於聯儲局及歐洲央行的下調一厘。

隨着市場逐漸放棄對英倫銀行緩慢放鬆貨幣政策的看法，應會再次開始預期該行將加快減息。利率市場重新定價英國減息周期，加上預期當地明年減息步伐進取，或利好英國國債價格表現，預期英國10年期國債收益率在明年第4季可能由目前約4.46厘下跌至平均3.3厘，反映價格具上升空間，或為持有英鎊的投資者提供穩定回報。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪