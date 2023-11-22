道指跌62點　金價漲1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.11%，報103.56；港匯見7.795；離岸人民幣(CNH)報7.1451；美元兌日圓處148.18；歐元報1.0919，英鎊報1.2546。金價處1,999.28美元。布油報82.41美元，紐油報77.71美元。比特幣(Bitcoin)跌3.7%，報3.6萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●道指收報35,088點，跌62點或0.18%；標指收報4,538點，跌9點或0.2%；納指收報14,199點，跌84點或0.59%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,647點，跌86點或0.49%。

●11月恒生指數夜期收報17,702點，跌47點，低水32點，成交17,188張。

●紐約期油收報每桶77.77美元，跌0.06美元或0.08%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.45美元，升0.13美元或0.16%。

●紐約期金收報每安士2,001.6美元，升1%。

●英國富時100指數收報7,481點，跌14點或0.19%；德國DAX指數收報15,900點，跌不足1點；法國CAC指數收報7,229點，跌17點或0.24%。

●幣安認罪罰款43億美元，行政總裁趙長鵬下台。

●英偉達第三季營業額按年大增兩倍。

●蘋果公司連續11年奪全球品牌榜首 價值達...

●瑞銀：內地併購案因融資困難而減少 料弱勢延至明年

●東方日報B1：港經濟再遭睇淡 通脹13個月高

●【東方日報產評】美元回軟人幣彈 景氣未復轉勢難