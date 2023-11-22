幣安認洗錢罪罰款335億元　創始人趙長鵬下台

外媒報道，美國檢察官周二(21日)表示，全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)承認違反美國反洗錢法，雙方達成罰款43億美元(約335.4億港元)的和解協議，而幣安創始人兼行政總裁趙長鵬亦要辭職下台。

當局表示，幣安違反美國的反洗錢和制裁法，未能申報與美國稱之為恐怖組織的十多萬筆可疑交易，包括哈瑪斯(Hamas)、蓋達組織(al Qaeda)以及在伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國(Islamic State，IS)。幣安也被控從未報告過與專門銷售兒童性虐待材料網站的交易，並且是勒索軟件收益的最大接收者之一。

美國司法部長Merrick Garland表示，幣安讓犯罪分子很容易在其交易所，轉移他們盜竊的資金和非法收益，而幣安所做的，不僅未能遵守聯邦法律，還假裝服從。

而是次與幣安達成的和解協議，被檢察官形容為美國史上對企業的最大處罰之一，趙長鵬個人將必須支付5,000萬美元。這也是繼加密貨幣交易平台FTX創始人兼行政總裁Sam Bankman-Fried被判詐欺等罪名成立後，對「幣圈大佬」的又一次重擊。