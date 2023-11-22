英偉達第三季收入增兩倍　下季將受出口禁令影響

人工智能(AI)晶片生產商英偉達(NVIDIA)公布第三季度業績，期內實現收入181.2億美元，按年增長206%，遠高於市場預期的162億美元；淨利潤92.4億美元，亦高過市場預期的72億美元。非美國通用會計準則(non-GAAP)每股攤薄收益為4.02美元，按年升593%，高過市場預期的3.36美元。然而，英偉達表明第四季度業績將會受到美國晶片出口限制的負面影響。

分業務來看，包括AI晶片業內在內的數據中心營收145.1億美元，按年增長279%，遠超市場預期的128.2億美元。業績報告顯示，數據中心收入的一半來自雲計算基礎設施提供商，另一半來自消費者互聯網組織和大公司。從專門向客戶出租GPU的雲服務處看到了穩健的增長。

英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳表示，集團業績強勁增長，反映了廣泛的行業平台從通用型到加速計算和生成式AI的轉變。他強調，繼大模型初創公司、消費互聯網公司和全球雲服務提供商之後，國家和地區級雲解決方案提供商(CSP)及軟件公司都加入了AI的使用和建設，企業們也開始創建自定義AI來對全球最大的一些行業進行自動化，下一波浪潮正在開始，生成式AI時代正在起飛。

對於第四季度的指引，英偉達預測在數據中心的強大驅動下，公司的銷售額將達到200億美元，上下浮動2%。預期在2025年度，數據中心業務一定還會繼續增長。不過，由於美國商務部發布了一系列新的晶片出口限制，預期下季業績會受到負面影響。

英偉達首席財務官Colette Kress在電話會議上表示，公司正在與來自中國和中東的一些客戶合作，以獲得購買公司高性能產品的美國政府許可。她提到，來自中國的業務佔數據中心總營收的20%至25%，預計將大幅減少，但將得到其他地區強勁增長的抵消。

她透露，英偉達正在開發符合美國政府政策且不需要許可證的數據中心新產品，有望在未來幾個月內上市，但她認為這些產品不會在第四季度的業績中得到體現、在整體收入中貢獻重要佔比。