股神再捐巴郡股票予家族慈善信託　已有合適接班人

股神巴菲特在旗下投資旗艦巴郡周二(21日)向股東發信函中表示，已向四個家族慈善信託捐出價值8.66億美元（約67.54億港元）的巴郡股票，並指巴郡有適當的董事會，也有合適的行政總裁人選，可以作為他的接班人。

現年93歲巴菲特表示，「我（身體）還是感覺良好，但意識到自己正在參加延長賽（I am playing in extra innings）」。

信中指出，巴菲特三個子女Howard、Susan及Peter將是他遺囑的執行人，並會是慈善信託的受託人，據遺囑規定，有關慈善信託將接收他99%財富。他指出，三個孩子在2006年還未充分準備好承擔這個艱鉅的責任，但現在他們已準備好，管理遺囑信託時，三人必須行動一致。信託遺囑將於十年內便自動進行清算，並以精簡的員工隊伍運作。

雖然，巴菲特在信中未有提及接班人名字，但早已欽點巴郡非保險業務副董事長阿貝爾(Greg Abel)接替巴菲特擔任行政總裁職位。當巴菲特卸任時，或者無法繼續擔任巴郡行政總裁時，阿貝爾將會接任。