李偉傑：小米戰略升級與技術創新利好股價前景

小米各項經營業務均表現出色，支撐其整體利潤率增長。第三季，小米整體毛利率達到22.7%，其中IoT與生活消費產品業務毛利率達到17.8%，均創歷史新高。即便在全球智能手機出貨量微降環境下，小米智能手機出貨量實現按年、按季雙增長，智能手機業務毛利率按年提升7.7個百分點至16.6%，亦創新高。

據Canalys數據，第三季小米手機於全球智能手機出貨量排名前三，市佔率為14.1%，前三名中唯一實現出貨量按年增長的公司。此外，在內地「雙11」購物節期間，小米全渠道累計支付金額破224億元，為歷年「雙11」最佳銷售表現，展現各項經營業務協同良好，為小米開拓創新提供有力保障。

與此同時，小米在10月積極推進新戰略，最新升級「手機×AIoT」至「人車家全生態」，並發布全新操作系統「小米澎湃OS」，獲市場認可為戰略關鍵。小米目標是融合個人設備、智能家居以及智慧出行等領域，建立以人為中心的完整小米產品生態，給予用戶互聯互通體驗。最新發布的小米14系列新品採用「小米澎湃OS」，提供出眾性能體驗，在首銷期間就達到百萬銷量。小米的戰略升級得到消費者積極關注，有望推動其實現其業績持續向好。

除戰略升級外，小米亦持續深耕科研領域，致力於推動人工智能技術的發展和應用。10月，小米創始人兼董事長雷軍公布小米新十年目標為「持續投資底層核心技術，致力成為新一代全球硬核科技引領者」，顯示出小米對科技研發的堅定信心。第三季，小米研發支出達到50億元，按年增長22%，研發人員佔比也進一步提升至53%以上。2022至2026年，小米維持投入過千億元於研發的計劃。持續積纍科研力量將進一步提升小米產品的智能化水平，為用戶帶來更為智能、便捷的體驗，其可觀前景將得到進一步驅動，投資者和市場可予更多關注。

股價走勢方面，技術上在15港元水平建立良好底部，現價見明顯吸引力，相信有買盤於低位吸納，預計股價未來會現不俗反彈，值得長線關注。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)